Украина и Гренада подписали соглашение об отмене визовых требований. Украинцы смогут безвизово путешествовать в Гренаду на 90 дней в течение 180 дней с туристической целью.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

“16 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований”, – говорится в сообщении.

Положениями соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности.

Отмечается, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.