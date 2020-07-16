Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
“16 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований”, – говорится в сообщении.
Положениями соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности.
Отмечается, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
- Несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19, есть 8 категорий граждан, которые могут въезжать в Европейский Союз (с целью обучения; моряки; граждане, которые путешествуют по территории ЕС транзитом; высококвалифицированные работники третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена; сезонные работники; дипломаты и другие).