Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Великобритании на своей странице в Facebook.
“Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов IMO на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе”, – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что общий документ Украины и Грузии также был поддержан делегациями стран ЕС и США.
- Напомним, что российские военные 25 ноября 2018 года захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. Кроме того, были захвачены 24 украинских моряка, которых подконтрольный РФ суд в оккупированном Крыму арестовал на два месяца.