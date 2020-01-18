Украина и Грузия направили в Международной морской организации (IMO) жалобу на противоправные действия России в Азовском и Черном морях.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Великобритании на своей странице в Facebook.

“Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов IMO на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе”, – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что общий документ Украины и Грузии также был поддержан делегациями стран ЕС и США.