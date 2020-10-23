В рамках участия Украины в #EuroRegionsWeek произошло важное событие - Exhibitors Pitch "Sustainable Ukraine". Это диалог о том, как наше государство сможет стать главным инновационным партнером ЕС на пути реализации #GreenDeal. Именно сегодня были представлены наиболее эффективные украинские инновационные проекты по тематике "зеленого" перехода.

Эти проекты представляют некоммерческие организации – Восточно-Европейская Ассоциация развития водородной экономики, Ассоциация инвесторов и работодателей Украины, Украинская кооперативная федерация, Офис посла возобновляемых источников энергии в мире Русланы Лыжичко.

Украина является географически неотъемлемой частью Европы, а значит, европейская трансформация экономики неизбежно коснется и нас. Кроме того, наша страна может стать одним из главных партнеров ЕС с мощным научным и промышленным потенциалом, предложив инновационные технологические решения.

По словам Александра Пилипенко, председателя правления Восточно-Европейской Ассоциации водородной экономики, переход на “зеленую” экономику – это новая техническая революция 21 века. 100 лет назад мир перешел от угля к нефти и газу, так и в этом десятилетии произойдет существенный переход для человечества – переход на зеленую энергию.

Евгений Михальченко, председатель наблюдательного совета Восточно-Европейской Ассоциации водородной экономики, также подчеркнул, что зеленых переход – это шанс трансформировать Украину, и обеспечить для нее устойчивое будущее.

Первым шагом станет производство водорода и транспортировки его в Европу, следующим шагом станет переход на водород украинской металлургии и химической промышленности. А важным шагом к безуглеродной экономике является базальтовая технология – 12 лет назад украинские ученые разработали неразрывную базальтовую нить, которая по прочности является такой же, как карбоновая нить и может заменить металлы, используемые в фундаментах для зданий.

Яна Подлесная, Ассоциация инвесторов и работодателей Украины, отметила, что Украина имеет мощный интеллектуальный потенциал – наши специалисты могут предложить инновационные проекты, которые помогут решить проблемы не только Украины, но и Европы и мира. У нас реализуется так называемый треугольник инноваций: промышленность – навыки и знания – исследования и развитие. Для того, чтобы информация превратилась в знание, нужна апробация, то есть реализация научных инновационных идей для решения тех проблем, которые существуют в конкретном селе, городе, регионе.

Зиновий Свереда, вице-президент Украинской кооперативной федерации, подчеркнул важность кооперации в сельском хозяйстве, рассказал об инновационных украинских проектах в сфере фермерского образования – это, например, виртуальные фермы и виртуальные теплицы, суть которых в том, что человек получает инструкции не только во время лекции, но и во время работы над реализацией своего проекта. Также эксперт отметил, что качественные реформы должны осуществляться не просто для людей, но и вместе с людьми, важно возрождать активные общины, поддерживать инициативы снизу, а также формировать не просто фермерские хозяйства, а кластеры, связанные с местной инфраструктурой, энергетикой и тому подобное.

Модератор мероприятия Caitriona Mullan – эксперт по делам ЕС, регионального развития, трансграничного сотрудничества, местного самоуправления, здравоохранения и социального обеспечения.

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