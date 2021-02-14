Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Во время встречи президента Владимира Зеленского с наследственным принцем эмирата Абу-Даби, шейхом Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна был подписан ряд соглашений – в частности, Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
Теперь владелец водительского удостоверения, выданного в одной из стран, имеет право управлять транспортным средством на территории другой страны в течение определенного ее национальным законодательством периода.
“Заключение этого Меморандума окажет положительное влияние на развитие туристической отрасли, экономическую и деловую активность, а также способствовать развитию контактов между людьми и увеличению двустороннего пассажиропотока”, – говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и первая леди прибыли в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля.
- Сегодня стало известно, что в пятницу, 12 февраля, самолет, которым пользуется депутат партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” (ОПЗЖ) Тарас Козак, совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в ОАЭ, куда спустя сутки с официальным визитом прибыл президент Владимир Зеленский и его жена.