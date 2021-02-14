Сегодня, 14 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты, Украина и ОАЭ подписали Меморандум о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Во время встречи президента Владимира Зеленского с наследственным принцем эмирата Абу-Даби, шейхом Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна был подписан ряд соглашений – в частности, Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Теперь владелец водительского удостоверения, выданного в одной из стран, имеет право управлять транспортным средством на территории другой страны в течение определенного ее национальным законодательством периода.

“Заключение этого Меморандума окажет положительное влияние на развитие туристической отрасли, экономическую и деловую активность, а также способствовать развитию контактов между людьми и увеличению двустороннего пассажиропотока”, – говорится в сообщении.