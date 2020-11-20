В пятницу, 20 ноября, Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям Европейского союза против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и 40 чиновников.

Об этом сообщается в заявлении высокого представителя ЕС.

Отмечается, что в начале октября лидеры стран ЕС ввели санкции в отношении чиновников режима Александра Лукашенко после того, как Кипр согласился снять свое вето.

В санкционном списке оказались 40 белорусских чиновников, причастных к разгону мирных демонстрантов.

Известно, что санкции поддержали Республика Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, а также Украина.

В заявлении сообщается, что эти страны приведут свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета Евросоюза.