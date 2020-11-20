Об этом сообщается в заявлении высокого представителя ЕС.
Отмечается, что в начале октября лидеры стран ЕС ввели санкции в отношении чиновников режима Александра Лукашенко после того, как Кипр согласился снять свое вето.
В санкционном списке оказались 40 белорусских чиновников, причастных к разгону мирных демонстрантов.
Известно, что санкции поддержали Республика Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, а также Украина.
В заявлении сообщается, что эти страны приведут свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета Евросоюза.
- 2 октября Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. В опубликованном документе указаны 44 человека, однако имена первой четверки неизвестны.
- Европейский Союз в пятницу, 6 ноября, официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и еще 13 белорусских должностных лиц. Санкции введены в связи с “жестокими репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов”, которые наблюдаются в Беларуси после президентских выборов.