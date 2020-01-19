Посольство Украины в Великобритании требует удалить тризубс антиэкстремистского пособия, изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

17 января издание Guardian сообщило, что британская полиция включила в антитеррористическое пособие ряд ненасильственных организаций, в частности, по защите окружающей среды, например, Greenpeace, а также националистические группировки.

При этом в части с татуировкой можно увидеть украинский тризуб, подписанный “Украинский тризуб (националистический)”.

Уточняется, что в разделе организаций, которые исповедуют идею доминирования белой расы, приведена символика полка “Азов”.

Указано, что это пособие разослали врачам и преподавателям в рамках кампании против экстремизма.

После возмущения со стороны эко-организаций в полиции оправдались тем, что руководство якобы не определяет все организации как экстремистские, а призвано ознакомить с их символикой.

Тем не менее, посольство Украины в Британии уже обратилось к властям с требованием убрать государственный символ из документации.

“Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, который издала антитеррористическая полиция для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, крайне возмутительно. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить тризуб с руководства и официальных извинений”, – заявило посольство Украины в Британии.