Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram.
“Сегодня, 31 марта, состоялось общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций. Заседание началось с предложения главы украинской делегации Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого российской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Ґрау и координатор подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ посол Халит Чевик.
В частности, Чевик предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в которомй подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала.
Таким образом, подчеркнули в украинской делегации, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.
“К сожалению, ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации”, – отметили в ТКГ.
Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров ФРГ и Франции, в которых они накануне подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, добавили в украинской делегации.
При этом представители Украины в ТКГ считают критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением.
“Продвижение по любым другим вопросам: политических, гуманитарных, экономических, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие – достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня”, – подчеркивается в сообщении.
Следующее общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.
Напомним, что 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате обстрела, четверо украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение. Впоследствии стало известно имя одного из погибших — это подполковник Вооруженных сил Украины Коваль Сергей Васильевич.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Например, 12 марта было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.
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