Представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины в Донбассе с 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

“Сегодня, 31 марта, состоялось общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций. Заседание началось с предложения главы украинской делегации Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого российской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Ґрау и координатор подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ посол Халит Чевик.

В частности, Чевик предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в которомй подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала.

Таким образом, подчеркнули в украинской делегации, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

“К сожалению, ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации”, – отметили в ТКГ.

Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров ФРГ и Франции, в которых они накануне подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, добавили в украинской делегации.

При этом представители Украины в ТКГ считают критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением.

“Продвижение по любым другим вопросам: политических, гуманитарных, экономических, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие – достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня”, – подчеркивается в сообщении.

Следующее общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Напомним, что 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате обстрела, четверо украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение. Впоследствии стало известно имя одного из погибших — это подполковник Вооруженных сил Украины Коваль Сергей Васильевич.