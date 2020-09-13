Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
“Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану. В частности, усиление охраны данного направления государственного рубежа проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений “ДОЗОРа” и кинологического учебного центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера “Safe Boat 27”, – говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что меры безопасности проводятся, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.
“Кроме того, проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт”, – сообщили в ведомстве.
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