Covid-19 Украина

обновлено 13.03.2021 в 16:02

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Украина вошла в тяжелый период распространения нового штамма COVID-19, – Степанов

По состоянию на 13 марта Украина вошла в тяжелую фазу распространения нового штамма коронавируса.

Суббота, 13 марта 2021, 17:10

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По данным министра, наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской, Закарпатской областях и на Буковине. Львовская область еще не входит в “красную зону”. Но министр призвал мэра Андрея Садового вводить на местном уровне ограничительные меры, которые не повредят экономике, но позволят уменьшить темпы распространения эпидемии.

“Мы вошли в трудный период распространения нового штамма коронавируса. Этот штамм опасен не только для пожилых людей, но и для молодежи. Он поражает ЦНС, почки, печень. Борьба с ним требует наших сплоченных действий, ответственности и самодисциплины”, – заявил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что сейчас необходимо вакцинироваться. Те, кто сделает прививку, могут не инфицироваться, а если и заразятся, то переболеет в легкой форме и без осложнений.

Ранее сообщалось, что на территории Украины зафиксировано по меньшей мере два случая заражения британским штаммом коронавируса.

Теги: британский штамм, видео, Коронавирус, Максим Степанов

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