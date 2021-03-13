Украина вошла в тяжелый период распространения нового штамма COVID-19, – Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По данным министра, наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской, Закарпатской областях и на Буковине. Львовская область еще не входит в “красную зону”. Но министр призвал мэра Андрея Садового вводить на местном уровне ограничительные меры, которые не повредят экономике, но позволят уменьшить темпы распространения эпидемии.
“Мы вошли в трудный период распространения нового штамма коронавируса. Этот штамм опасен не только для пожилых людей, но и для молодежи. Он поражает ЦНС, почки, печень. Борьба с ним требует наших сплоченных действий, ответственности и самодисциплины”, – заявил Степанов.
Глава Минздрава отметил, что сейчас необходимо вакцинироваться. Те, кто сделает прививку, могут не инфицироваться, а если и заразятся, то переболеет в легкой форме и без осложнений.
Ранее сообщалось, что на территории Украины зафиксировано по меньшей мере два случая заражения британским штаммом коронавируса.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.