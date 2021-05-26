Україна спільно з Росією, Іраном, М'янмою і США увійшла до ТОП-5 країн-джерел мереж скоординованої неавтентичної поведінки (CІB), або ж ботоферм, що були виявлені Facebook за останні роки.

Про це йдеться у звіті компанії про загрози та боротьбу з операціями впливу, який оприлюднили 26 травня.

Facebook зазначає, що у 2017-2020 роках разом з урядами та громадянським суспільством працювала над тим, аби дати колективну відповідь так званим “операціям впливу”. Під ними компанія розуміє скоординовані зусилля з маніпулювання або спотворення громадських дискусій для досягнення певної стратегічної мети.

За ці 4 роки компанією було видалено понад 150 мереж скоординованої невірогідної поведінки (CIB) або ж ботоферм.

“Ці операції були націлені на суспільні дискусії як у вже наявних, так і в нових платформах соціальних мереж, а також в місцевих блогах, великих газетах і журналах. Вони були іноземними і внутрішніми, керувалися урядами, комерційними структурами, політиками, змовниками і маргінальними політичними групами”, — йдеться в звіті.

Про кожне таке видалення компанія сповіщала окремо, але в наданому звіті вирішила дати ширший погляд на цю проблему, розповісти про те, як саме працювали ботоферми, які методи боротьби із ними спрацювали, а які ні тощо.

У контексті світу операції впливу спостерігалися в таких країнах як Україна, Росія, М’янма, США, Філіппіни, ОАЕ та Єгипет. Деякі з них були скоординовані на діяльності в межах країни походження, решта — на впливі на інші країни.

В Україні Facebook за цей час видалив 11 “іноземних” ботоферм та 6 “місцевих”.

У 8 випадках Україна була країною походження ботоферм, через що посіла в топі компанії п’яте місце. Найбільше таких випадків зареєстрували у Росії, Ірані, М’янмі та США.

Дві з восьми операцій впливу в Україні були пов’язані з політичними партіями, три — з PR-агенціями.