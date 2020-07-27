Украина заняла 15-е место в рейтинге стран, жители которых наиболее активно интересуются видео с элементами БДСМ.

Об этом сообщается на сайте Pornhub.

Согласно представленной статистике, в Украине запросы BDSM-тематики на 23% популярнее, чем в среднем по миру. По уровню интереса к БДСМ Украина отстает от Словакии, но опережает Южную Корею.

Первое место в этом рейтинге занял Гонгонг – по информации сайта, БДСМ-контент ищут 67% гонконгцев.

Второе место в рейтинге отведено жителям Швейцарии – 54% жителей страны, интересующихся контентом для взрослых, отдают предпочтение роликам с элементами господства и доминирования.

Третье место в рейтинге заняли жители Германии – каждый второй немец, посещающий сайт для взрослых, вводит в строку поиска запрос о контенте с БДСМ.

Минимальный интерес к этому жанру проявляют французы – только 8% жителей страны, которые пользуются услугами порносайта, ищут видео с элементами БДСМ.

На сайте подчеркивается, что анализ поисковых запросов был проведен в честь Международного дня БДСМ.

БДСМ – форма сексуальных отношений, которые включают ролевые игры с элементами доминирования и подчинения.