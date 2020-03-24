В течение января-февраля 2020 года с территории Украины были экспортированы медицинские товары, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу COVID-19, на 15,2 млн долларов США.

Об этом говорится в исследовании неправительственной экспертной организации StateWatch, которое базируется на официальных данных таможни.

При этом за сентябрь-декабрь 2019 года было экспортировано почти столько же, как за первые два месяца текущего – на 17 млн долларов.

Всего за сентябрь 2019-го – февраль 2020 гг. из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавирусу на 34,2 млн долларов США.

Как объяснил глава StateWatch Глеб Каневский, “такая аномалия увеличения суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошла из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с 3,8 млн долларов США за 246,3 тонн в январе до 9,1 млн долларов за 394 тонны в феврале“.

Кроме того, в феврале 2020 года значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:

• защитные очки, 1,8 тонн на сумму 54,9 тыс. долларов;

• респираторы, 2,2 тонны на сумму 154,5 тыс. долларов;

• медицинские одноразовые халаты, 1,5 тонн на сумму 48,1 тыс. долларов;

• медицинские халаты, 71,6 тонн на 959,3 тыс. долларов.

Помимо этих товаров, в феврале из Украины также экспортировали:

• нитриловые перчатки, 389 тысяч пар;

• медицинские перчатки, 216 тысяч пар;

• лабораторные костюмы, 30,2 тонны;

• антисептик, 46,3 тонны.

Как уточнили в StateWatch, эти данные не содержат объемов и стоимости медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды (если такое случалось).

В организации напоминают, что ограничения на экспорт критических медицинских товаров Кабинет Министров ввел только с 12 марта 2020 года.

В связи со сложившейся ситуацией в StateWatch дали ряд рекомендаций правительственному антикризисному штабу, как заместить экспортные потери:

• обнародовать в публичном доступе информацию о реальном уровне обеспечения медицинских учреждений, выбранных для госпитализации пациентов с коронавирусом, необходимыми товарами для противодействия COVID-19;

• на основании опубликованных данных переместить из больниц медицинские товары, которые есть в избытке, в больницы, где указанных товаров наоборот не хватает;

• создать региональные фонды помощи или поддержать имеющиеся эффективные волонтерские фонды помощи для закупки необходимых товаров в больницы;

• упростить тендерные процедуры на группу товаров, услуг и работ, необходимых для противодействия распространению коронавируса на время карантина;

• обеспечить условия бесперебойной работы частных и государственных (если остались) производителей медицинских товаров, необходимых для противодействия распространению коронавируса.

Стоит отметить, что в январе 2020 года коронавирус активно распространялся на территории Китая, а в феврале первые случаи уже фиксировались в Европе.