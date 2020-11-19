В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не поддерживают резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, которую Россия внесла Третьем комитете Генассамблеи ООН, поскольку там умалчиваются важные факты.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве считают, что документ умалчивает о порабощении отдельных европейских народов и оправдывает подписание пакта Молотова-Риббентропа.

Российскую резолюцию не поддержало и большинство стран Европы.

Как сообщает украинская сторона, этот текст умалчивает факт того, что завершение Второй мировой войны не стало победой над тоталитарными идеологиями и то, что одним из ее результатов было укрепление коммунистического режима и порабощения отдельных европейских народов.

“Российская Федерация так же продолжает упорно отрицать признание актом геноцида украинского народа организацию Голодомора 1932-1933 годов и депортацию крымскотатарского народа 1944 года, как и других народов”, – говорится в сообщении.

Украинский МИД считает, что реальным подтверждением приверженности России борьбе с нетерпимостью и расовой дискриминацией должно стать прекращение войны против Украины.

“Мы призываем авторов этого ежегодного документа на следующей сессии отбросить все манипулятивные положения с целью обеспечения консенсусного принятия резолюции всеми странами-членами ГА ООН и, прежде всего, теми, кто сделал решающий вклад в свержение гитлеровского и советского режимов”, – заявили в ведомстве.