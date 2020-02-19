Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН заявил, что Россия продолжает стратегию эскалации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины в ООН.

“Нападение, осуществленное сегодня, в день пятой годовщины трагедии в Дебальцево, является особо циничным. Украинские вооруженные силы дали адекватный ответ на это наступление, осуществленное российскими оккупационными силами с применением запрещенного “Минском” оружия, реализуя неотъемлемое право Украины на самооборону. Очевидно, что Кремль продолжит придерживаться стратегии эскалации на Донбассе, что является грубым нарушением обязательств России, взятых в качестве участника Минских соглашений”, – заявил Кислица.

По его словам, за последние два месяца позиции украинских военных на Донбассе были обстреляна больше 400 раз. При этом с начала года погибли 13 украинских военнослужащих, а еще 60 были ранены.

“Кто-то может назвать это замороженным конфликтом? Или, возможно, конфликтом низкой интенсивности. Это война, единственная война, которая продолжается в Европе. Полномасштабная война, которую ведут российские войска и ее наемники, с оружием и боеприпасами, которые поставляются Российской Федерацией”, – добавил замминистра.

Также Кислица подчеркнул, что Донбасс является не единственным фронтом в Украине.

“На юге, в результате попытки России аннексировать Крым, полуостров превратился в правозащитное гетто и огромную военную базу, которая подрывает национальную безопасность”, – заявил он.