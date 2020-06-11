Об этом сообщается на официальной странице украинской миссии при ООН.

“Украина осуждает военный призыв в Крыму, а также любое давление, в том числе через уголовное преследование. Россия как государство-оккупант должна: соблюдать все свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, прекратить призыв жителей Крыма на службу в своих вооруженных силах”, – сказано в сообщении.

Украинские дипломаты также напоминают, что за “уклонение от военной службы” в Крыму Россией привлечены к уголовной ответственности больше 100 человек.

“Женевские конвенции с 1949 года запрещают оккупационной власти принуждать лиц, находящихся под международной защитой, служить в своих вооруженных или вспомогательных формированиях, в том числе через давление или пропаганду”, – подчеркнули в украинском постпредстве.