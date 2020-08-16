Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы инициировала "Белорусскую декларацию". Ее поддержали еще 4 страны.

Об этом сообщила в Facebook глава украинской делегации, нардеп от “Слуги народа” Елизавета Ясько.

Так, делегация Украины в ПАСЕ большинством голосов поддержала Белорусскую декларацию — документ, который, по словам его автора Ясько, “дает оценку событиям в соседней стране и предлагает путь выхода из сложившейся ситуации”

Этот документ был также поддержан главами делегаций Эстонии, Латвии, Литвы и Великобритании.

Согласно с приведенным депутатом текстом документа, подписанты поддерживают стремление белорусского народа к свободному волеизъявлению на выборах и прозрачному и честному подсчета голосов, сопереживают его борьбе за свободу и демократию.

Они заявляют, что “кампания по выборам президента Республики Беларусь, голосование 9 августа 2020 и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа”.

Депутаты осуждают применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах и призывают власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных.

Кроме того, делегаты выступают за мирный диалог между всеми сторонами избирательного процесса и готовы предоставить площадку для таких переговоров.

“Предостерегаем Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси”, — говорится в декларации.

Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.

По официальным результатам, которые объявила ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его оппонентка Светлана Тихановская — 10,1%.