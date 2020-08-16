Об этом сообщила в Facebook глава украинской делегации, нардеп от “Слуги народа” Елизавета Ясько.
Так, делегация Украины в ПАСЕ большинством голосов поддержала Белорусскую декларацию — документ, который, по словам его автора Ясько, “дает оценку событиям в соседней стране и предлагает путь выхода из сложившейся ситуации”
Этот документ был также поддержан главами делегаций Эстонии, Латвии, Литвы и Великобритании.
Согласно с приведенным депутатом текстом документа, подписанты поддерживают стремление белорусского народа к свободному волеизъявлению на выборах и прозрачному и честному подсчета голосов, сопереживают его борьбе за свободу и демократию.
Они заявляют, что “кампания по выборам президента Республики Беларусь, голосование 9 августа 2020 и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа”.
Депутаты осуждают применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах и призывают власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных.
Кроме того, делегаты выступают за мирный диалог между всеми сторонами избирательного процесса и готовы предоставить площадку для таких переговоров.
“Предостерегаем Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси”, — говорится в декларации.
Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.
По официальным результатам, которые объявила ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его оппонентка Светлана Тихановская — 10,1%.
- 16 августа, около 200 тысяч белорусов собрались на “Марш Свободы” в центре Минска. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко. Аналогичные акции проходят и в других городах Беларуси.
- Протесты вспыхнули в стране 9 августа, в день проведения выборов. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовой разгон мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.