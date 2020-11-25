Об итогах очередной встречи ТКГ проинформировали в пресс-службе делегации Украины.
Внеочередное заседание
Делегация не информирует о каких-либо сдвигах в обсуждении ключевых вопросов, которыми занимается ТКГ, и сообщает об инициативе Украины на следующей неделе провести внеочередное заседание.
На повестке дня должны быть следующие вопросы:
- освобождение удерживаемых лиц;
- разблокирование российской стороной работы КПВВ;
- финализация договоренности о 19 участках разминирования;
- финализация договоренности о 4 новых участках разведения;
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.
Новая встреча “нормандской четверки”
Отмечается, что украинская делегация на заседании напомнила о своей позиции: основой урегулирования конфликта является весь комплекс договоренностей в рамках “нормандского формата”, а также Минские договоренности, план для реализации которых был предложен Украиной накануне.
Глава делегации Леонид Кравчук требовал от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию по выполнению договоренностей до конца этого года.
Также украинская делегация выступила за проведение новой встречи лидеров “нормандской четверки” (Украина, Россия, Франция, Германия), с целью подведения итогов относительно попыток выполнить договоренности предыдущего саммита, состоявшегося в декабре 2019 года.
“Консолидированная позиция лидеров государств “нормандского формата”, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы”, — отметили в делегации.
- Как сообщалось ранее, украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
- 11 ноября делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что стороны приняли украинский план по Донбассу за основу. Однако члены ТКГ это не подтвердили.
- На днях стало известно, что представители российской делегации в Трехсторонней контактной группе поддержали план действий по Донбассу, предложенный боевиками.