Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе выступила за проведение встречи "нормандской четверки" до конца года.

Об итогах очередной встречи ТКГ проинформировали в пресс-службе делегации Украины.

Внеочередное заседание

Делегация не информирует о каких-либо сдвигах в обсуждении ключевых вопросов, которыми занимается ТКГ, и сообщает об инициативе Украины на следующей неделе провести внеочередное заседание.

На повестке дня должны быть следующие вопросы:

освобождение удерживаемых лиц;

разблокирование российской стороной работы КПВВ;

финализация договоренности о 19 участках разминирования;

финализация договоренности о 4 новых участках разведения;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Новая встреча “нормандской четверки”

Отмечается, что украинская делегация на заседании напомнила о своей позиции: основой урегулирования конфликта является весь комплекс договоренностей в рамках “нормандского формата”, а также Минские договоренности, план для реализации которых был предложен Украиной накануне.

Глава делегации Леонид Кравчук требовал от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию по выполнению договоренностей до конца этого года.

Также украинская делегация выступила за проведение новой встречи лидеров “нормандской четверки” (Украина, Россия, Франция, Германия), с целью подведения итогов относительно попыток выполнить договоренности предыдущего саммита, состоявшегося в декабре 2019 года.