Об этом на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе заявил председатель Офиса президента Андрей Ермак.

Перед началом заседания ТКГ Ермак рассказал о том, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Учитывая опасность переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, он призвал участников Трехсторонней контактной группы к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

“Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения”, – сказал руководитель ОПУ.