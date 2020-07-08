- Ранее сообщалось, что масштабный пожар в Луганской области распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Огонь уничтожил несколько десятков жилых домов, погиб местный житель.
- Позже стало известно, что предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.
- Председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай просит правительство признать масштабные пожары в области чрезвычайной ситуацией государственного уровня.
- Президент Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область, где бушуют лесные пожары и рассказал, как власти будут выплачивать компенсации и расселять пострадавших.
- Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пожары в Луганской области удалось локализовать.
Украина в ТКГ призвала к полному прекращению огня в связи с пожарами в Луганской области
Украина потребовала обеспечения установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе в связи с масштабными пожарами в Луганской области.