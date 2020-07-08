Об этом на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе заявил председатель Офиса президента Андрей Ермак.

Перед началом заседания ТКГ Ермак рассказал о том, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.