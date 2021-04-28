В травні Україна має отримати майже 1 млн доз вакцини Pfizer в рамках COVAX та за контрактом.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу “НАШ”.

“Ми очікуємо Pfizer з двох джерел. Перше – це COVAX – 473 тис. доз. Ми [маємо] офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах від 17 до 18 травня. Також в травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer отримати десь то також в 500 тис. доз. Буде використовуватися згідно з планом вакцинації в категоріях груп ризику для людей, які старші 60 років, або людей, які мають супутні захворювання”, – сказав Степанов.

За його словами, 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac мають прибути в Україну до 30 квітня.

Також міністр повідомив, що в Україні стартувала вакцинація від COVID-19 людей старших 65 років.