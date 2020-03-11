Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса, но заверил, что наша страна входит в него в лучшем состоянии, чем в 2008 году.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге по итогам заседания Правительства.

“Фактически мы стоим на пороге, а в некоторых странах уже есть начало финансово-экономического кризиса. Украина сейчас в этот кризис мировой входит намного более сильной, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность у банков, у нас высокие золотовалютные резервы, у нас есть запас по бюджетному курсу, у нас достаточно позитивный диалог с МВФ“, – подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что украинские экспортеры позитивно оценивают “дополнительные возможности”, которые открываются вместе с началом мирового экономического кризиса.

“И еще ряд таких факторов, когда с одной стороны это кризисные вещи, а с другой стороны – это могут быть возможности для нашего внутреннего рынка, для наших производителей… Поэтому я пока не буду утешать и говорить, что от кризиса мы выиграем, но с точки зрения тех инструментов, которые есть сегодня в распоряжении Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка Украины, мы встретить финансовый кризис готовы. Как и готовы встретить кризис, связанный с коронавирусом”, – заверил Шмыгаль.

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(На видео – с 28:30)