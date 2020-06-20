Украина открыла все пункты пропуска на границе со странами Европейским Союзом и Молдовой.

Об этом сообщил руководитель управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк.

По его словам, работа пунктов пропуска была восстановлена распоряжением Кабинета Министров от 20 мая. Но фактически функционируют только те, где возобновили работу смежные стороны.

Лысюк отметил, что на этой неделе возобновили работу двух пунктов пропуска после соответствующих решений власти соседних стран. Так, с 16 июня в пункте пропуска “Шегини” на границе с Польшей, начали пропускать автотранспорт, а с 17 июня появилась возможность пересекать украинско-румынскую границу в пункте пропуска “Солотвино”.

Начальник управления добавил, что как только уполномоченные органы стран ЕС и Молдовы примут решение о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Украиной, Госпогранслужба готова обеспечить такой пропуск со своей стороны.