Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов по Донбассу, но не пойдет на пересечение "красных линий".

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщает корреспондент #Букв.

Кулеба отметил, что примерно месяц назад состоялись консультации министров иностранных дел в “нормандском формате”, во время которых был определен ряд вопросов.

“Мы наметили во время той дискуссии ряд вопросов, требующих решения, и с тех пор последовательно и настойчиво ищем решения, которые бы позволили двигаться вперед в мирном урегулировании на Донбассе, в то же время, я хочу это подчеркнуть, не приводили к пересечению “красных линий”. И уверяю, что Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих “красных линий”, которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности”, – подчеркнул он.