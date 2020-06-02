Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщает корреспондент #Букв.
Кулеба отметил, что примерно месяц назад состоялись консультации министров иностранных дел в “нормандском формате”, во время которых был определен ряд вопросов.
“Мы наметили во время той дискуссии ряд вопросов, требующих решения, и с тех пор последовательно и настойчиво ищем решения, которые бы позволили двигаться вперед в мирном урегулировании на Донбассе, в то же время, я хочу это подчеркнуть, не приводили к пересечению “красных линий”. И уверяю, что Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих “красных линий”, которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности”, – подчеркнул он.
- Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что на следующей встрече в “нормандском формате” могут быть сделаны шаги, которые позволят провести в октябре этого года местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у него есть надежда на возможность проведения выборов на Донбассе осенью этого года (одновременно с местными выборами во всей стране), но не исключает замораживания конфликта.