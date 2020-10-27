Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Азербайджане.
Почетным консулом Украины в Шемахи стал Мехрали Гасымов. Посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский вручил ему консульский патент и служебное удостоверение. Также стороны подписали Соглашение о функциях и обязанностях Почетного консула Украины в городе Шемахи.
К слову, Мехрали Гасымов получил высшее образование в Киевском институте международных отношений. Он работал в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, был частным предпринимателем.
“Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между обеими странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных завязок между нашими государствами”, – отметили в украинском посольстве.
- 10 июня в городе Нуук (Гренландия) заработало американское консульство. Ранее консульство США в Гренландии было открыто в 1940 году после начала нацистской оккупации Дании, но в 1953 году его закрыли.