Во вторник, 27 октября, в Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины. Учреждение расположено в городе Шемахи. Оно будет охватывать Агдаский, Ахсуйский, Гобустанский, Гейчайский, Исмаиллинский и Шемахинский районы.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Азербайджане.

Почетным консулом Украины в Шемахи стал Мехрали Гасымов. Посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский вручил ему консульский патент и служебное удостоверение. Также стороны подписали Соглашение о функциях и обязанностях Почетного консула Украины в городе Шемахи.

К слову, Мехрали Гасымов получил высшее образование в Киевском институте международных отношений. Он работал в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, был частным предпринимателем.

“Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между обеими странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных завязок между нашими государствами”, – отметили в украинском посольстве.