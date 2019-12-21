Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК "Нафтогаз" и "Газпромом" протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Витренко, в протоколе указана возможность, что стороны – Украина, РФ и ЕС – рассмотрят вопрос поставок газа, однако это не является частью пакета.

“Никаких договоренностей по поставкам газа – прямых или косвенных – в этом протоколе нет”, – добавил он.

В то же время, министр энергетики Алексей Оржель отметил, что если они потенциально и будут осуществляться, то только на базе цены европейского хаба.

“О прямых поставках – мы исключили эту позицию. Вы увидите в протоколе, что если они потенциально и будут осуществляться, то только на базе цены европейского хаба, но в рамках пакетных договоренностей, которые мы достигли, прямых поставок нету. Там написан только принцип, по которому они могут быть осуществлены. Для нас чрезвычайно важно, что там нет политической цены, там действительно есть европейский хаб. Это потенциально может изучаться, но не является элементом пакета”, – пояснил он.