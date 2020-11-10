С 8:00 вторника, 10 ноября, Украина возобновила движение через все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) через линию разграничения на Донбассе.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

“Пропуск граждан и транспортных средств через контрольные пункты въезда-выезда “Гнутово”, “Новотроицкое”, “Марьинка”, “Майорское”, “Станица Луганская”, “Счастье” и “Золотое”, начиная с 10 ноября, будет проводиться ежедневно с 8:00 до 16:00“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что при въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Также для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса “Дома” или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров.