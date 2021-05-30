З Києва до Делі вилетів перший літак з гуманітарною допомогою для боротьби з наслідками епідемії COVID-19 — майже 200 кисневих концентраторів.

Про це сповістили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, співробітники якої супроводжують вантаж.

Як повідомлялося, 7 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що наша країна надасть гуманітарну допомогу Індії, яка потерпає від спалаху коронавірусної інфекції. Було підписано відповідний указ з дорученням уряду. #Букви розповідали, що не так з цим указом. З цією метою урядом виділено 15 млн гривень, закупили 400 кисневих концентраторів.

“Перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори. Другим рейсом буде передано ще 216 кисневих концентраторів”, — проінформували в ДСНС.

Ситуація з COVID-19 в Індії

Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.

Особливо важка ситуація із захворюваність на коронавірус фіксується останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.

2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. За добу зареєстровано понад 400 000 нових випадків зараження.

У наступні дні так само фіксували понад 3 тисячі смертей за добу. 6 травня В Індії повідомили 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.