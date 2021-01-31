Украина выиграла бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины выиграла бронзовые медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Душниках-Здруй (Польша).

Об этом сообщается на сайте Федерации биатлона Украины.

В составе Украины в гонке выступали Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима.

На первом этапе Петренко передала эстафету седьмой, но Семеренко была не очень точной в стрельбе и потеряла две позиции.

На третьем этапе Цымбал точно и быстро отстрелялся, что помогло ему выйти на третье место, которое на финише сохранил Прима.

Фото – IBU

Победу одержала команда Норвегии, а серебро завоевала Германия.