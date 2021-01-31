Украина выиграла бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

Об этом сообщается на сайте Федерации биатлона Украины.
В составе Украины в гонке выступали Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима.
На первом этапе Петренко передала эстафету седьмой, но Семеренко была не очень точной в стрельбе и потеряла две позиции.
На третьем этапе Цымбал точно и быстро отстрелялся, что помогло ему выйти на третье место, которое на финише сохранил Прима.
Фото – IBU
Победу одержала команда Норвегии, а серебро завоевала Германия.
- Ранее в этом месяце украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла “серебро” в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.