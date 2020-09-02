Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
“На сегодняшнем заседании Правительство приняло проект постановления “О денонсации и выходе Украины из некоторых соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств”, – говорится в сообщении.
В частности, постановлением предусматривается:
- денонсировать Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии от 12 марта 1993 года;
- выйти из Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территории государств-участников СНГ от 31 мая 2001 года
- выйти из Соглашения о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ от 30 мая 2012 года.
СПРАВКА. Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать сотрудничество между государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.
СНГ было основано главами РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика), Беларуси и Украины путем подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) “Соглашения о создании Содружества Независимых Государств” (известно как Беловежские соглашения).
В документе, состоявшем из преамбул и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР прекращает свое существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако стороны договорились об образовании Содружества Независимых Государств.
- 5 августа Кабинет Министров одобрил выход Украины из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ (Содружества Независимых Государств) в сфере научно-исследовательской деятельности.