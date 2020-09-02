Кабинет Министров сегодня на заседании принял решение о выходе Украины еще с трех соглашений в рамках Содружества Независимых Государств.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

“На сегодняшнем заседании Правительство приняло проект постановления “О денонсации и выходе Украины из некоторых соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств”, – говорится в сообщении.

В частности, постановлением предусматривается:

денонсировать Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии от 12 марта 1993 года;

выйти из Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территории государств-участников СНГ от 31 мая 2001 года

выйти из Соглашения о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ от 30 мая 2012 года.

СПРАВКА. Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать сотрудничество между государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.

СНГ было основано главами РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика), Беларуси и Украины путем подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) “Соглашения о создании Содружества Независимых Государств” (известно как Беловежские соглашения).

В документе, состоявшем из преамбул и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР прекращает свое существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако стороны договорились об образовании Содружества Независимых Государств.