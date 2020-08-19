Украина выходит еще из семи международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств в области гражданской авиации.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

“Кабинет Министров принял проект постановления “О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств”. Документ предлагает денонсировать отдельные международные договоры, заключенные в рамках СНГ в области гражданской авиации”, – говорится в сообщении.

Нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко уточнил, что Украина выходит из следующих международных договоров:

Решение о создании Межгосударственного консультативного совета “Радионавигация”,

Соглашение о Дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве Независимых Государств,

Соглашение о практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации,

Соглашение о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации,

Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства,

Меморандум о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации,

Решение о реформировании Межгосударственного консультативного совета “Радионавигация”.

Мокан, в свою очередь, отметил, что на сегодня субъекты авиационной деятельности Российской Федерации, в том числе пилоты авиации общего назначения, нарушают правила и порядок использования воздушного пространства над территорией АР Крым, несмотря на установление с 22 декабря 2014-го года постоянного запрета на использование воздушного пространства Украины. В период с марта 2014 года по сегодня на российские авиакомпании, нарушающие правила и порядок использования воздушного пространства над территорией Крыма, Госавиаслужбой вынесено более 107 тысяч постановлений о наложении штрафов за правонарушения в области гражданской авиации на общую сумму более 14,5 млрд гривен.

СПРАВКА. Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать сотрудничество между государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.

СНГ было основано главами РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика), Беларуси и Украины путем подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) “Соглашения о создании Содружества Независимых Государств” (известно как Беловежские соглашения).

В документе, состоявшем из преамбул и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР прекращает свое существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако стороны договорились об образовании Содружества Независимых Государств.