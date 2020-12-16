Кабинет Министров сегодня на заседании принял постановление о выходе из некоторых международных договоров в области энергетики, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, Правительство приняло проект постановления “О выходе из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств”, целью которого является выход Украины из:

Соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ от 14.02.1992,

Горной хартии государств – участников СНГ от 27.03.1997,

Соглашения о координации межгосударственных отношений государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях от 31.05.2013,

Соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии от 26.06.1992,

Протокола о внесении изменений в Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии от 31.05.2013.

В пояснительной записке отмечается, что правовая база по сотрудничеству с СНГ в энергетической сфере в основном утратила свое практическое значение и требует пересмотра на предмет соответствия современному состоянию международных отношений в указанной сфере.

СПРАВКА. Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать сотрудничество между государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.

СНГ было основано главами РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика), Беларуси и Украины путем подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) “Соглашения о создании Содружества Независимых Государств” (известно как Беловежские соглашения).

В документе, состоявшем из преамбул и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР прекращает свое существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако стороны договорились об образовании Содружества Независимых Государств.