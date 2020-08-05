Кабинет Министров одобрил выход Украины из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ (Содружества Независимых Государств) в сфере научно-исследовательской деятельности.

Соответствующий проект постановления был поддержан на сегодняшнем заседании КМУ, о чем сообщил в Facebook представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Данное соглашение было заключено с целью сотрудничества пограничных войск в научно-исследовательской деятельности “на принципах равенства, прямых связей и взаимной выгоды”.

“Указанная цель не была достигнута, поскольку Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере приграничного сотрудничества в СНГ и участвовала в работе совета командующих пограничными войсками исключительно в качестве наблюдателя, не имела отношения к вопросам разработки, принятия и реализации решений, что принимались этим советом. Учитывая вооруженную агрессию России, которая является стороной соглашения, Украине целесообразно выйти из него”, – отметил Мокан.

Само постановление КМУ опубликовал в своем Telegram нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.

“Выйти из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств-участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности, подписанного 12 апреля 1996 года в Москве”, – говорится в документе.

Министерство иностранных дел Украины должно уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе нашей страны из соглашения.

СПРАВКА. Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать сотрудничество между государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.

СНГ было основано главами РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика), Беларуси и Украины путем подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) “Соглашения о создании Содружества Независимых Государств” (известно как Беловежские соглашения).

В документе, состоявшем из преамбул и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР прекращает свое существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако стороны договорились об образовании Содружества Независимых Государств.