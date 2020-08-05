Соответствующий проект постановления был поддержан на сегодняшнем заседании КМУ, о чем сообщил в Facebook представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Данное соглашение было заключено с целью сотрудничества пограничных войск в научно-исследовательской деятельности “на принципах равенства, прямых связей и взаимной выгоды”.
“Указанная цель не была достигнута, поскольку Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере приграничного сотрудничества в СНГ и участвовала в работе совета командующих пограничными войсками исключительно в качестве наблюдателя, не имела отношения к вопросам разработки, принятия и реализации решений, что принимались этим советом. Учитывая вооруженную агрессию России, которая является стороной соглашения, Украине целесообразно выйти из него”, – отметил Мокан.
Само постановление КМУ опубликовал в своем Telegram нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.
“Выйти из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств-участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности, подписанного 12 апреля 1996 года в Москве”, – говорится в документе.
Министерство иностранных дел Украины должно уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе нашей страны из соглашения.
СПРАВКА. Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать сотрудничество между государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.
СНГ было основано главами РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика), Беларуси и Украины путем подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) “Соглашения о создании Содружества Независимых Государств” (известно как Беловежские соглашения).
В документе, состоявшем из преамбул и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР прекращает свое существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако стороны договорились об образовании Содружества Независимых Государств.
- В мае 2018 года пятый президент Петр Порошенко сообщил, что Украина пересмотрит все заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) международные соглашения и выйдет из тех, которые не отвечают национальным интересам страны. Впоследствии Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией.
- Нынешний глава МИД Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что считает СНГ (Содружество Независимых Государств) “клубом неудачников”, который “ни на что не способен”.
- В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.