Украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков для обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными "Л/ДНР".

Об этом сообщил адвокат Игорь Ворфоломеев, представляющий интересы обвиняемых в расстрелах на Майдане в комментарии изданию “Громадське”.

Так, сегодня апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционных жалоб на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Отмечается, что защита обвиняемых по этому делу – Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина – просит освободить их из-под стражи.

Кроме того, защита еще для двух фигурантов этого дела – экс-беркутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, – просит смягчить им меру пресечения.

Напомним, в ходе заседания представители прокуратуры и потерпевшие ходатайствовали о перенесении рассмотрения апелляций на арест экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут” из-за отсутствия части пострадавших и экс-“беркутовца” Маринченко.

Также адвокаты потерпевших по делам Майдана заявляли об отводе председательствующей судьи, обвинив ее в в предвзятости. Суд отклонил это ходатайство.

Кроме того, во время заседания Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут” в день рассмотрения апелляций на их арест. Таким образом, в заседании принимали участие две группы прокуроров, для одной из которых оно было первым в указанном производстве.