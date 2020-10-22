Украина требует от Российской Федерации прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

“Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный протест Российской Федерации в связи с проведением археологических раскопок, осуществляемых в рамках т. н. проекта “Крымская война” на территории Альминской долины и в городе Севастополь с грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины” , – говорится в заявлении.

Отмечается, что в соответствии с положениями Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года, Россия как государство-оккупант должна уважать культурные ценности, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также принимать необходимые меры для их сохранения.

В то же время, рекомендациями Генеральной конференции ЮНЕСКО, которые определяют принципы международной регламентации археологических раскопок от 5 декабря 1956 года, предусмотрено, что в случае вооруженного конфликта, государство, которое оккупировало территорию другого государства, должно воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной территории.

В связи с этим МИД требует от России прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминской долины и в городе Севастополь, а также обеспечить надлежащее отношение ко всему украинскому историко-культурному наследию на временно оккупированной территории Украины, в частности, в части неукоснительного выполнения обязательств РФ в соответствии с нормами международного права.