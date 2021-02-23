Об этом сообщил в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко.
“МИД выразил протест МИД РФ из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге”, — пишет Николенко.
По словам спикера, российская сторона не приняла меры для того, чтобы предотвратить такую ситуацию.
“Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение. Требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных, обеспечения охраны дипучреждений”, — добавил он.
Как сообщалось 19 февраля гражданин РФ совершил нападение на сотрудника Государственной пограничной службы Украины в Санкт-Петербурге.
- 21 февраля в Санкт-Петербурге арестовали нападающего на пограничника в консульстве Украины. Его отправили под стражу до 18 апреля.