Министерство иностранных дел Украины выразили России протест из-за нападения на украинского пограничника в дипучреждении в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко.

“МИД выразил протест МИД РФ из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге”, — пишет Николенко.

По словам спикера, российская сторона не приняла меры для того, чтобы предотвратить такую ситуацию.

“Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение. Требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных, обеспечения охраны дипучреждений”, — добавил он.

Как сообщалось 19 февраля гражданин РФ совершил нападение на сотрудника Государственной пограничной службы Украины в Санкт-Петербурге.