Міністерство культури та інформаційної політики України внесло трьох російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури України.

У Мінкульті зазначили, що 11 травня 2021 року до міністерства надійшов лист СБУ щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Ігора Копилова, Ігора Петренка та Марію Миронову.

“Відповідним наказом МКІП від 19 травня 2021 Копилова Ігора Сергійовича, Петренка Ігора Петровича та Миронову Марію Андріївну було включено до переліку”, – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зауважили, що процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати “включати” чи “не включати” до списків МКІП не наділено.

Таким чином, на даний момент в цьому переліку знаходиться 192 особи.

Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) за поданням Служби безпеки України внесло російського репера та музиканта Алішера Валєєва (Моргенштерна) до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

У Службі безпеки України заявили, що після включення у список осіб, які загрожують національній безпеці, Алішер Валєєв не зможе проводити гастрольну діяльність на території України.

Також у відомстві додали дружній хештег #нехайщастить.