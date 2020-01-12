За 12-месячный период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года, агропродовольственный импорт из третьих стран составил 119,7 млрд евро, т.е. вырос на 4,0 млрд евро или 3,4 % по сравнению с периодом ноябрь 2017 года - октябрь 2018 года.

Об этом говорится в мониторинговом отчете Еврокомиссии.

Основными импортерами сельскохозяйственной продукции в ЕС за последние 12 месяцев были: США – 12,3 млрд евро, Бразилия – 11,7 млрд евро, Украина – 7,3 млрд евро и Китай – 6,2 млрд евро.

Далее следуют Аргентина – 5,1 млрд евро, Швейцария – 4,7 млрд евро, Турция – 4,6 млрд евро и Индонезия – 4,2 млрд евро.

В годовом исчислении прирост агропродовольственного импорта из Украины вырос на 2,1 млрд евро, или + 41 %. Это самый высокий показатель из всех стран. Например, импорт из США составил +0,66 млрд евро, или + 6 %, из Китая +0,53 млрд евро, или + 10 %, из Перу +0,39 млрд евро, или + 18 % и из Сербии +0,28 млрд евро, или + 26 %.