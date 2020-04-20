20 апреля Украина приняла от Турции председательство в Форуме безопасности и сотрудничеству ОБСЕ и стала первой страной, председательствующей в Форуме в онлайн-режиме.

Об этом сообщает МИД Украины.

“Наше государство будет первым, которое будет председательствовать в Форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19”, — говорится на сайте Министерства иностранных дел.

Согласно сообщению, приоритетными вопросами председательства Украины станут:

гибридные угрозы и вызовы региональной и международной безопасности

милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне

вопрос легких вооружений и стрелкового оружия

выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).

Форум по сотрудничеству в области безопасности работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе. Он содействует соблюдению основных мер укрепления доверия и безопасности с целью регулирования обмена между государствами военной информацией и проведения взаимных проверок, а также соблюдению Кодекса поведения, являющегося ключевым документом, который обеспечивает демократический контроль над силами безопасности.

Форум также занимается разработкой норм и оказывает практическую помощь в борьбе с распространением незаконного легкого и стрелкового оружия; занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения; и осуществляет наблюдения за регулярными контактами, сотрудничеством и обменом военной информацией между государствами-участниками.