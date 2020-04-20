Об этом сообщает МИД Украины.
“Наше государство будет первым, которое будет председательствовать в Форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19”, — говорится на сайте Министерства иностранных дел.
Согласно сообщению, приоритетными вопросами председательства Украины станут:
- гибридные угрозы и вызовы региональной и международной безопасности
- милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне
- вопрос легких вооружений и стрелкового оружия
- выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).
Форум по сотрудничеству в области безопасности работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе. Он содействует соблюдению основных мер укрепления доверия и безопасности с целью регулирования обмена между государствами военной информацией и проведения взаимных проверок, а также соблюдению Кодекса поведения, являющегося ключевым документом, который обеспечивает демократический контроль над силами безопасности.
Форум также занимается разработкой норм и оказывает практическую помощь в борьбе с распространением незаконного легкого и стрелкового оружия; занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения; и осуществляет наблюдения за регулярными контактами, сотрудничеством и обменом военной информацией между государствами-участниками.
- Албания во время председательства в ОБСЕ в 2020 году не собирается выдвигать новых инициатив по урегулировании ситуации на Донбассе.