Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы”, – пишет он.
По словам Гончаренко, данное решение будет утверждено на профильном комитете парламента уже сегодня.
“Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге”, – добавил он.
- Глава Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что Украина приняла решение не участвовать в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
- Ранее в Раде определились с составом украинской делегации в ПАСЕ.
- Главой делегации Украины в ПАСЕ стала депутат от партии “Слуга народа” Елизавета Ясько.