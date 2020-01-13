Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада на следующей сессии примет решение о возобновлении украинской делегации в ПАСЕ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы”, – пишет он.

По словам Гончаренко, данное решение будет утверждено на профильном комитете парламента уже сегодня.

“Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге”, – добавил он.