С 5 по 22 октября 2020 состоится ежегодное главное событие по вопросам региональной политики в Европе. Украина впервые примет участие в Европейской неделе регионов и городов консолидированной командой отраслевых ассоциаций и офисов.

Европейская неделя регионов и городов (#EuroRegionsWeek) – это экспертная платформа коммуникаций и обмена идеями, которая объединяет регионы и города Европы, включая их политических представителей, чиновников, экспертов и ученых. Организаторы мероприятия: Европейский комитет регионов (CoR) совместно с генеральной дирекцией Европейской комиссии по вопросам региональной и городской политики (DG REGIO).

В этом году это всего 500 партнеров, которые должны провести свои мероприятия (выставки, воркшопы и др.), представляющих общий интерес, в основном связаны с реализацией стратегических программ и проектов европейских структурных и инвестиционных фондов и других программ ЕС на период 2021- 2027 с перспективой до 2050 года.

Ключевыми участниками станут: спикеры Европейской недели регионов и городов – европейские парламентарии, локальные правительства, мэрии городов, главы отраслевых комиссий Европарламента, бизнес-ассоциаций и NGO, председатели инвестиционных фондов ЕС, финансовые учреждения и др.

В этом году главной темой станет имплементация Green Deal (Зеленой соглашения) через внедрение проектов трансграничного сотрудничества по трансформации экономики и жизнедеятельности по принципу 3D – децентрализация, диджитализация и декарбонизация.

Команда от Украины представлена ​​некоммерческими организациями, которые активно работают в направлении устойчивого развития и «зеленого курса»: Восточно-Европейская Ассоциация развития водородной экономики, Ассоциация инвесторов и работодателей Украины, Украинская кооперативная федерация Офис амбассадора возобновляемых источников энергии в мире Русланы Лыжичко.

Наши участники презентуют инновационные украинские проекты региональных трансформаций, продемонстрируют их возможности для трансграничного сотрудничества, инвестирования, научного сопровождения и реализации общественных инициатив.

Украинские мероприятия пройдут онлайн:

19-22 октября – виртуальная выставка (12 проектов в области водородной экономики, инфраструктуры и транспорта, полимерных материалов, базальта, развития «зеленого» агробизнеса, спасения и сохранения Карпат)

21 октября – специальное событие SUSTAINABLE UKRAINE с участием украинских и европейских парламентариев, лидеров украинских отраслевых ассоциаций, экспертов ЕС.

Справка:

Участие украинской команды организуется и координируется платформой SUSTAINABLE UKRAINE. Эта платформа объединяет украинские ассоциации, компании и граждан для участия в European Week of Regions and Cities (#EuroRegionsWeek).

Организаторы участия уверены, что по результатам события удастся достичь определенных стратегических целей, главная из которых – подчеркнуть общее видение Украины и ЕС путей изменений в контексте Зеленого соглашения, политической воли к ним, инициатив для сотрудничества на политическом уровне между бизнесом и общественными институтами.

Платформа проекту SUSTAINABLE UKRAINE: