Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (2014-2019) Ирина Геращенко заявила, что Украина впервые "признает", что якобы не выполняет Минские договоренности, и принимает российский сценарий.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

“Итак, россияне дожали нашу делегацию, навязали ей, а значит и нашим международным партнерам, мысль, что вроде ВР приняла “неправильное” постановление о региональных выборах, которое якобы нарушает Минские соглашения. Председатель ТКГ от Украины Л. Кравчук даже согласился направить письмо в ВР по принятию изменений в постановление. Это очень опасный прецедент публичного принятия российских требований, который не имеет ничего общего с компромиссом”, – подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что Украина впервые “признает”, что это как будто мы не выполняем или нарушаем Минские соглашения, хотя все совсем наоборот “.

“Напомню, ВР еще в сентябре 2014 года приняла все необходимые для политического блока законы, в частности, об особенностях местного самоуправления (сроком на 3 года, не на постоянной основе), и об амнистии, создав предпосылки для одновременного проведения выборов на всей территории Украины. Но именно РФ нарушила все договоренности, продолжила эскалацию на Донбассе, устроила Дебальцевский котел, а также в 2014 и 2018 годах провела незаконные выборы, тем самым сорвав мирный процесс, легитимируя марионеточный режим”, – добавила депутат.

Геращенко также отметила, что это украинская делегация должна выставлять претензии России и ее марионеткам, с требованием немедленной ликвидации всех так называемых органов власти как обязательной предпосылки проведения любых выборов на оккупированных территориях, демилитаризацию Донбасса и вывода оттуда всех российских подразделений и техники.

“Так же неприемлемым является принятие законодательства о постоянном статусе “особенностей местного самоуправления”, – подчеркнула она.

По словам нардепа, Россия шантажирует Киев прямыми переговорами с ОРДЛО, навязывает миру мнение о гражданском внутреннем конфликте, перекладывает ответственность за невыполнение соглашений на Киев, заговаривая собственную ответственность за войну.

По ее убеждению, украинская делегация никоим образом не должна этому подыгрывать.

“Это никакой не компромисс, а принятие российского сценария. Безусловно, важна тишина на Донбассе, это можно только приветствовать. Главное, чтобы перемирие не использовалось Москвой как ловушка, свирель мышелова, который успокаивает жертву и заманивает ее, чтобы потом нанести удар”, – резюмировала Геращенко.