Об этом проинформировал сегодня на брифинге председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
“Из 230 существующих действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются функционировать 123. 107 до 3 апреля этого года временно прекращают свою работу. Мы выбрали такие пункты пропуска, где у нас идет небольшое движение пассажиров. Есть такие пункты, где за сутки границу могут пересекать 3-5 человек. Мы оставили на границе с каждой смежной страной необходимое количество пунктов пропуска, и могу заверить, что этого будет достаточно, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любых участках государственной границы”, – подчеркнул Дейнеко.
Такие ограничения вводятся для того, чтобы максимально предотвратить завоз коронавируса COVID-19 на территорию Украины.
“Что касается того, что с 00:00 17 марта прекращается полностью международное пассажирское сообщение в тех пунктах пропуска, которые будут оставаться. Граждане Украины в обязательном порядке смогут вернуться на территорию Украины любым способом, в любом пункте пропуска, который в тот момент будет функционировать”, – заявил Дейнеко.
(На видео – с 16:20)
Стоит отметить, что в распоряжении Кабинета Министров № 288-р указаны 94 пункта пропуска через госграницу, которые будут временно закрыты. Кроме того, в 49 пунктах пропуска, которые остаются функционировать, временно прекращается пешеходное сообщение.
Как уточнили в комментарии #Буквам в пресс-службе ГПСУ, в количество 107, озвученное Дейнеко, входят “авиационные пункты пропуска”.
“Председатель ГПСУ сказал о 107 пунктах пропуска, которые закрываются. В распоряжении Кабмина есть два приложения. Одно из них закрывает временно пункты пропуска. Их там 94. 107 – это фактически и все остальные авиационные пункты пропуска… Там (в распоряжении, – ред.) не указаны аэропорты – “Львов”, “Борисполь”, “Жуляны”, “Харьков”, “Днипро”. Поэтому председатель и указал о 107. Во втором приложении речь идет о пешеходном сообщении”, – рассказали в ГПСУ.
На сайте ведомства уже обнародован список пунктов пропуска, которые подлежат временному закрытию:
- С полуночи 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.