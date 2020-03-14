В Украине на период карантина приостанавливают работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

“Из 230 существующих действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются функционировать 123. 107 до 3 апреля этого года временно прекращают свою работу. Мы выбрали такие пункты пропуска, где у нас идет небольшое движение пассажиров. Есть такие пункты, где за сутки границу могут пересекать 3-5 человек. Мы оставили на границе с каждой смежной страной необходимое количество пунктов пропуска, и могу заверить, что этого будет достаточно, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любых участках государственной границы”, – подчеркнул Дейнеко.

Такие ограничения вводятся для того, чтобы максимально предотвратить завоз коронавируса COVID-19 на территорию Украины.

“Что касается того, что с 00:00 17 марта прекращается полностью международное пассажирское сообщение в тех пунктах пропуска, которые будут оставаться. Граждане Украины в обязательном порядке смогут вернуться на территорию Украины любым способом, в любом пункте пропуска, который в тот момент будет функционировать”, – заявил Дейнеко.

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(На видео – с 16:20)

Стоит отметить, что в распоряжении Кабинета Министров № 288-р указаны 94 пункта пропуска через госграницу, которые будут временно закрыты. Кроме того, в 49 пунктах пропуска, которые остаются функционировать, временно прекращается пешеходное сообщение.

Как уточнили в комментарии #Буквам в пресс-службе ГПСУ, в количество 107, озвученное Дейнеко, входят “авиационные пункты пропуска”.

“Председатель ГПСУ сказал о 107 пунктах пропуска, которые закрываются. В распоряжении Кабмина есть два приложения. Одно из них закрывает временно пункты пропуска. Их там 94. 107 – это фактически и все остальные авиационные пункты пропуска… Там (в распоряжении, – ред.) не указаны аэропорты – “Львов”, “Борисполь”, “Жуляны”, “Харьков”, “Днипро”. Поэтому председатель и указал о 107. Во втором приложении речь идет о пешеходном сообщении”, – рассказали в ГПСУ.

На сайте ведомства уже обнародован список пунктов пропуска, которые подлежат временному закрытию: