Соответствующий рейтинг опубликован на сайте Henley & Partners.
Так, количество стран, которые безвизово (или с визой по прибытию) могут посещать граждане Украины, составляет 128.
Лидером в рейтинге стала Япония, чьи граждане могут посещать без визы 191 страну. На втором месте находится Сингапур (190), а на третьем – Южная Корея и Германия (по 189 стран).
СПРАВКА. Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.
- В прошлом году международная компания Henley & Partners опубликовала рейтинг паспортов мира, в котором Украина заняла 41 место из 200 стран.