Международная компания Henley & Partners опубликовала новый рейтинг паспортов мира, в котором по итогам 2019 года Украина заняла 43 место, потеряв две позиции.

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте Henley & Partners.

Так, количество стран, которые безвизово (или с визой по прибытию) могут посещать граждане Украины, составляет 128.

Лидером в рейтинге стала Япония, чьи граждане могут посещать без визы 191 страну. На втором месте находится Сингапур (190), а на третьем – Южная Корея и Германия (по 189 стран).

СПРАВКА. Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.