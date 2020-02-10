Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины намерено ввести санкции против следователей, прокуроров и судей, которые устраивали суды над украинцами в Крыму и силовиков, задержавших украинских моряков в Керченском проливе в 25 ноября 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, специалисты ведомства собрали достаточно информации “о причастности к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины, которые были взяты в плен силовиками РФ 25 ноября 2018 в Керченском проливе”. А также против так называемых следователей, прокуроров и судей, которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами в аннексированном Крыму.

Минветеранов совместно с организацией “Крымская правозащитная группа” подготовили проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков человек.

Сейчас указанный проект направлен на согласование в профильные органы власти.

Напомним, российские военные 25 ноября 2018 года захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября этого года. 18 ноября, в акватории Черного моря стартовал процесс по возвращению украинских катеров “Никополь”, “Бердянск” и буксира “Яны Капу”, которые были незаконно захвачены российскими силовиками в ноябре прошлого года.