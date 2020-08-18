Украина ввела пошлины на дизтопливо, сжиженный газ из России

Соответствующее постановление №719 от 17 августа опубликовано на правительственном портале.
В документе говорится о том, что для “защиты интересов безопасности в чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях” вводятся так пошлины (независимо от других видов пошлины):
- для тяжелых дистиллятов (дизтопливо) – 4%;
- для сжиженных газов – 3%;
- для всех типов угля (кроме антрацитового и еще нескольких видов) – 65%.
В случае невозможности установить страну происхождения, товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты пошлины.
Постановление теряет силу 31 декабря 2020 или после отмены Российской Федерацией дискриминационных или недружественных действий в отношении Украины.
- Кабинет Министров в октябре 2019 года установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из России.
- С 1 октября 2019 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ.