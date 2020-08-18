Украина ввела пошлины на дизтопливо, сжиженный газ из России

Кабинет министров установил пошлины на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и угля из Российской Федерации.

Соответствующее постановление №719 от 17 августа опубликовано на правительственном портале.

В документе говорится о том, что для “защиты интересов безопасности в чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях” вводятся так пошлины (независимо от других видов пошлины):

для тяжелых дистиллятов (дизтопливо) – 4%;

для сжиженных газов – 3%;

для всех типов угля (кроме антрацитового и еще нескольких видов) – 65%.

В случае невозможности установить страну происхождения, товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты пошлины.

Постановление теряет силу 31 декабря 2020 или после отмены Российской Федерацией дискриминационных или недружественных действий в отношении Украины.