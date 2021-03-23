Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о введении санкций против 78 российских компаний. В перечне немало СМИ.

Соответствующий указ Глава государства подписал 23 марта.

В санкционный список вошли 78 российских компаний с различными видами деятельности, в частности, некоторые СМИ.

Так, под санкции на три года попали:

Автономная некоммерческая организация “Интернет-Пресса”, название “Свободная пресса” , адрес svpressa.ru

, адрес svpressa.ru Акционерное общество “Газета.Ру” , адрес gazeta.ru

, адрес gazeta.ru Общество с ограниченной ответственностью “Утро.Ру” , адрес utro.ru

, адрес utro.ru Автономная некоммерческая организация “Свободная электронная энциклопедия “Справочник Патриота” , адрес ruxpert.ru

, адрес ruxpert.ru Общество с ограниченной ответственностью “Кассадо Групп”, название “Голос Севастополя” , адрес voicesevas.ru

, адрес voicesevas.ru Федеральное государственное унитарное предприятие “Международное информационное агентство “Россия сегодня”, название “Украина.ру” , адрес ukraina.ru

, адрес ukraina.ru Общество с ограниченной ответственностью “Лента.Ру” , адрес lenta.ru

, адрес lenta.ru Общество с ограниченной ответственностью “СМИ2”, название “Новостной агрегатор СМИ2” , адрес smi2.ru

, адрес smi2.ru Автономная некоммерческая организация “ТВ-Новости”, название “Russia Today” , адрес rt.com

, адрес rt.com Общество с ограниченной ответственностью “Федеральное агентство новостей”, названия “Журналистская Правда”, “Аналитическая служба Донбасса”, “ПИКiNFORM”, “Официальный сайт ДНР”, “Портал ДНР”, “RUmedia24”, “ДНР24”, “RM-News”, “Howto-news”, “NOVOSTI.ICU” , адреса jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto- news.info, novosti.icu

, адреса jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto- news.info, novosti.icu Федеральное государственное унитарное предприятие “Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)”, название “ТАСС”, адрес tass.ru

Украинские провайдеры должны будут ограничить доступ пользователей к указанным ресурсам.