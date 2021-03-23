Соответствующий указ Глава государства подписал 23 марта.
В санкционный список вошли 78 российских компаний с различными видами деятельности, в частности, некоторые СМИ.
Так, под санкции на три года попали:
- Автономная некоммерческая организация “Интернет-Пресса”, название “Свободная пресса”, адрес svpressa.ru
- Акционерное общество “Газета.Ру”, адрес gazeta.ru
- Общество с ограниченной ответственностью “Утро.Ру”, адрес utro.ru
- Автономная некоммерческая организация “Свободная электронная энциклопедия “Справочник Патриота”, адрес ruxpert.ru
- Общество с ограниченной ответственностью “Кассадо Групп”, название “Голос Севастополя”, адрес voicesevas.ru
- Федеральное государственное унитарное предприятие “Международное информационное агентство “Россия сегодня”, название “Украина.ру”, адрес ukraina.ru
- Общество с ограниченной ответственностью “Лента.Ру”, адрес lenta.ru
- Общество с ограниченной ответственностью “СМИ2”, название “Новостной агрегатор СМИ2”, адрес smi2.ru
- Автономная некоммерческая организация “ТВ-Новости”, название “Russia Today”, адрес rt.com
- Общество с ограниченной ответственностью “Федеральное агентство новостей”, названия “Журналистская Правда”, “Аналитическая служба Донбасса”, “ПИКiNFORM”, “Официальный сайт ДНР”, “Портал ДНР”, “RUmedia24”, “ДНР24”, “RM-News”, “Howto-news”, “NOVOSTI.ICU”, адреса jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto- news.info, novosti.icu
- Федеральное государственное унитарное предприятие “Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)”, название “ТАСС”, адрес tass.ru
Украинские провайдеры должны будут ограничить доступ пользователей к указанным ресурсам.
- В мае 2020 году Украина продлила санкции в отношении 235 юридических лиц и 377 физических лиц. Среди них — популярные российские сайты и соцсети, как “Вконтакте” и “Яндекс”.
- В феврале 2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения прекратили трансляцию этих телеканалов.
- Бывшие сотрудники “медиахолдинга Медведчука” создали новый канал на базе львовского “Первого независимого”. Новый канал заблокировали в спутнике после выхода в эфир, однако он продолжает вещание на YouTube.
- 9 марта Зеленский заявил, что власть работает над блокированием вещания подсанкционных телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK на YouTube.