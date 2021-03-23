Соответствующий указ Глава государства подписал 23 марта.

В санкционный список вошли 78 российских компаний с различными видами деятельности, в частности, некоторые СМИ.

Так, под санкции на три года попали:

  • Автономная некоммерческая организация “Интернет-Пресса”, название “Свободная пресса”, адрес svpressa.ru
  • Акционерное общество “Газета.Ру”, адрес gazeta.ru
  • Общество с ограниченной ответственностью “Утро.Ру”, адрес utro.ru
  • Автономная некоммерческая организация “Свободная электронная энциклопедия “Справочник Патриота”, адрес ruxpert.ru
  • Общество с ограниченной ответственностью “Кассадо Групп”, название “Голос Севастополя”, адрес voicesevas.ru
  • Федеральное государственное унитарное предприятие “Международное информационное агентство “Россия сегодня”, название “Украина.ру”, адрес ukraina.ru
  • Общество с ограниченной ответственностью “Лента.Ру”, адрес lenta.ru
  • Общество с ограниченной ответственностью “СМИ2”, название “Новостной агрегатор СМИ2”, адрес smi2.ru
  • Автономная некоммерческая организация “ТВ-Новости”, название “Russia Today”, адрес rt.com
  • Общество с ограниченной ответственностью “Федеральное агентство новостей”, названия “Журналистская Правда”, “Аналитическая служба Донбасса”, “ПИКiNFORM”, “Официальный сайт ДНР”, “Портал ДНР”, “RUmedia24”, “ДНР24”, “RM-News”, “Howto-news”, “NOVOSTI.ICU”, адреса jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto- news.info, novosti.icu
  • Федеральное государственное унитарное предприятие “Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)”, название “ТАСС”, адрес tass.ru

Украинские провайдеры должны будут ограничить доступ пользователей к указанным ресурсам.