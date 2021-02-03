По инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

По данным изданий “РБК-Украина” и ZN.UA, которые ссылаются на источники в СБУ, на самолетах этих авиакомпаний летали в Россию глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его коллега Тарас Козак. Причем рейсы были прямыми, что запрещено.

По данным источников, они были перерегистрированы в Молдове после того, как в США озвучили намерение ввести в отношении Медведчука санкции.