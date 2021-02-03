Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
“На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.
По данным изданий “РБК-Украина” и ZN.UA, которые ссылаются на источники в СБУ, на самолетах этих авиакомпаний летали в Россию глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его коллега Тарас Козак. Причем рейсы были прямыми, что запрещено.
По данным источников, они были перерегистрированы в Молдове после того, как в США озвучили намерение ввести в отношении Медведчука санкции.
- 6 октября глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук съездил в Россию и встретился со своим кумом президентом РФ Владимиром Путиным в Подмосковье.
- 4 августа в оккупированный Крым прибыл самолет с авиапарка президента России Владимира Путина, а несколько дней назад туда приехал народный депутат от партии “Оппозиционная платформа – За життя” Виктор Медведчук.
- Отмечается, что 7 августа у Медведчука будет день рождения. У нардепа в Крыму, вблизи Симеиза, есть большая резиденция. В 2012 году Путин уже приезжал в гости к Медведчуку, тогда были опубликованы его совместные фото с президентом РФ и женой нардепа, Оксаной Марченко, на террасе этого имения.
- Ранее СМИ сообщили, что Медведчук и его жена отправились в Крым на своей машине, в сопровождении трех человек – граждан Украины. Границу с Россией они пересекли 2 августа после полудня. Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил, что он уехал в аннексированный Крым.
- Также стало известно, что Оксана Марченко, телеведущая и жена председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктора Медведчука, стала владелицей строительной фирмы в Москве.