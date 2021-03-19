В пятницу, 19 марта, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о применении санкций против 19 компаний в сфере пользования недрами.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания.

В санкционном списке оказались 19 компаний:

“Гео коннект”;

“Глобал гео инвест”;

“Транс сет гео”;

“Гео пост”;

“Гео вертикаль”;

“Гео таргент”;

“Надра прайд”;

“Гео форс ойл”;

“Гео Стенс”;

“Надра Вест групп”;

“Бест оил компани”;

“Надрапростир”;

“Инфо гео тренд”;

“Еджейн Марко”;

“Эко газ альянс”;

“Епивал энерджи”;

“Юнолит оил”;

“Профи нефтей”;

“Бест гео тех”.

“Относительно этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, который может применить наша страна, который может применить СНБО нашей страны”, – заявил Данилов.

При этом он отказался называть владельцев подсанкционных компаний, но пообещал, что на сайте СНБО впоследствии появится исчерпывающая информация о санкциях и компаниях, которые попали в список.

Данилов отметил, что две компании из Гонконга, которые являются владельцами 49,9% акций “Донецкоблгаза”, так же попали под действие полного комплекта санкций.

“Мы не можем допустить того, чтобы компании из Гонконга подавали тепло, тем более на часть, которая находится в крайне сложной ситуации, и манипулировали таким способом … Как вы знаете, 13 марта они прекратили поставки газа на часть Донецкой области”.