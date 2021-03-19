Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания.

В санкционном списке оказались 19 компаний:

  • “Гео коннект”;
  • “Глобал гео инвест”;
  • “Транс сет гео”;
  • “Гео пост”;
  • “Гео вертикаль”;
  • “Гео таргент”;
  • “Надра прайд”;
  • “Гео форс ойл”;
  • “Гео Стенс”;
  • “Надра Вест групп”;
  • “Бест оил компани”;
  • “Надрапростир”;
  • “Инфо гео тренд”;
  • “Еджейн Марко”;
  • “Эко газ альянс”;
  • “Епивал энерджи”;
  • “Юнолит оил”;
  • “Профи нефтей”;
  • “Бест гео тех”.

“Относительно этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, который может применить наша страна, который может применить СНБО нашей страны”, – заявил Данилов.

При этом он отказался называть владельцев подсанкционных компаний, но пообещал, что на сайте СНБО впоследствии появится исчерпывающая информация о санкциях и компаниях, которые попали в список.

Данилов отметил, что две компании из Гонконга, которые являются владельцами 49,9% акций “Донецкоблгаза”, так же попали под действие полного комплекта санкций.

“Мы не можем допустить того, чтобы компании из Гонконга подавали тепло, тем более на часть, которая находится в крайне сложной ситуации, и манипулировали таким способом … Как вы знаете, 13 марта они прекратили поставки газа на часть Донецкой области”.

  • Ранее Совет нацбезопасности и обороны принял решение о применении персональных санкций против милиционеров, которые предали присягу и работают в РФ, а также нескольких десятков бывших топ-чиновников Украины.