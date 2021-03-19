Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания.
В санкционном списке оказались 19 компаний:
- “Гео коннект”;
- “Глобал гео инвест”;
- “Транс сет гео”;
- “Гео пост”;
- “Гео вертикаль”;
- “Гео таргент”;
- “Надра прайд”;
- “Гео форс ойл”;
- “Гео Стенс”;
- “Надра Вест групп”;
- “Бест оил компани”;
- “Надрапростир”;
- “Инфо гео тренд”;
- “Еджейн Марко”;
- “Эко газ альянс”;
- “Епивал энерджи”;
- “Юнолит оил”;
- “Профи нефтей”;
- “Бест гео тех”.
“Относительно этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, который может применить наша страна, который может применить СНБО нашей страны”, – заявил Данилов.
При этом он отказался называть владельцев подсанкционных компаний, но пообещал, что на сайте СНБО впоследствии появится исчерпывающая информация о санкциях и компаниях, которые попали в список.
Данилов отметил, что две компании из Гонконга, которые являются владельцами 49,9% акций “Донецкоблгаза”, так же попали под действие полного комплекта санкций.
“Мы не можем допустить того, чтобы компании из Гонконга подавали тепло, тем более на часть, которая находится в крайне сложной ситуации, и манипулировали таким способом … Как вы знаете, 13 марта они прекратили поставки газа на часть Донецкой области”.
- Ранее Совет нацбезопасности и обороны принял решение о применении персональных санкций против милиционеров, которые предали присягу и работают в РФ, а также нескольких десятков бывших топ-чиновников Украины.