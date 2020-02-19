Правительство утвердило соглашение между Украиной и Гренадой об отмене виз.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

В частности, граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз до 90 дней в течение 180 дней.

“Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней”, – написал Гончарук.

Он добавил, что Правительство уполномочило подписать указанное Соглашение посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко.

СПРАВКА. Гренада – островное государство в Карибском море, которое включает собственно Гренаду – самый южный из Подветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых – Кариока.