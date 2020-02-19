Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
В частности, граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз до 90 дней в течение 180 дней.
“Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней”, – написал Гончарук.
Он добавил, что Правительство уполномочило подписать указанное Соглашение посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко.
СПРАВКА. Гренада – островное государство в Карибском море, которое включает собственно Гренаду – самый южный из Подветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых – Кариока.
- Напомним, в ноябре 2019 года Правительство Украины и Правительство Монголии подписали соглашение о взаимной отмене виз.
- В июле 2019 года Кабмин согласовал “безвиз” между Украиной и Аргентиной.