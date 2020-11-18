Кабинет Министров сегодня на заседании одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

“Сегодня Кабмин по инициативе МИД принял проект распоряжения “Об одобрении проекта Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение предусматривает возможность осуществления безвизовых путешествий сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию и сроком до 30 дней в течение 2 месяцев для поездок граждан Республики Индонезии в Украину.