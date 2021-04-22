Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі встановила спеціальне мито у розмірі 35% від митної вартості на імпорт автобусів, вантажних та спецавтомобілів з Білорусі.

Про це йдеться у рішенні комісії, опублікованому в “Урядовому кур’єрі”.

Зазначається, що рішення комісії спровоковане “дискримінаційними та недружніми діями” уряду Білорусі стосовно українських автовиробників. У комісії наголосили, що компаніям з України ускладнюють доступ на білоруський ринок.

У повідомленні вказано, що це суперечить статтям 5 та 6 Договору про зону вільної торгівлі, статті 2 Угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю.

Введення спецмита поширюється на:

новий моторний транспорт для перевезення 10 і більше пасажирів;

моторний вантажний транспорт вагою 5-20 тонн;

нові вантажівки для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі для прибирання доріг, поливомийні, автомобілі-майстерні та автогідропідіймачі.

Рішення набирає чинності через 10 днів після його опублікування, тобто 3 травня. Обмеження діятимуть до моменту припинення дискримінаційних дій з боку Білорусі.

Президентські вибори відбулися 9 серпня минулого року. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

У жовтні минулого року Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі було зазначено 44 особи.

Європейський Союз у листопаді офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції були введені в зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.

20 листопада Україна та ще ряд країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти білоруських чиновників. У відповідь міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова ввести санкції проти офіційних осіб України.